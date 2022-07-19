МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro эмоционально отреагировали на призыв венгерского премьер-министра Виктора Орбана к снятию санкций с Москвы, заявив, что "несогласие с санкциями — это позиция суверенного лидера". В Германии рассказали, как Евросоюз приближает свой крах

Ранее венгерский политик заявил, что ЕС "сам себе выстрелил в легкие", когда принял санкции против России из-за ситуации на Украине. Он призвал его руководителей пересмотреть свою политическую линию по этому вопросу.

"Рано или поздно Брюссель должен признать, что это была ошибка, и что санкции не достигли своей цели. Больше того, санкции имели обратный эффект", — подчеркнул Орбан, который с самого начала был твердым оппонентом эмбарго на российскую нефть.

"Орбан просто понял, что санкции против России на самом деле накажут прежде всего жителей западных стран, причем намного суровее, чем русских. Никто у нас не думает серьезно о зиме. А ведь когда придут холода, мы будем замерзать. В этой ситуации Орбан является единственной оппозицией. Он действует по формуле "один против всех, потому что он единственный в ЕС суверенный лидер европейского государства. И нам таких, как он, нужно много — в каждой стране ЕС", — написал пользователь с ником Garance.

"Нужен независимый аудит того, какое воздействие будут иметь европейские санкции против России — на Москву и на нас, западноевропейские нации. Дело в том, что международные санкции и вправду создают проблемы для страны, на которую они нацелены. Но при этом нарушается режим международного разделения труда и конкуренции. В итоге выигрывают США, поскольку получается, что они самый крупный оставшийся свободный игрок на поле международной торговли", — заявил юзер PBa. Money.pl: ситуация с бойкотом российских товаров в Польше скоро изменится

"Орбан прав, причем не в первый раз. Европа сегодня — великая морализаторша, но при этом еще и великая тупица. Желание всех учить сочетается у Европы с жуткой некомпетентностью. Вот уже 14 лет, начиная с конференции по безопасности с участием НАТО в Мюнхене в 2007 году, — так вот, вот уже 14 лет Путин нам говорит: не трогайте Украину, не нацеливайте ее против нас. А якобы наивная Европа ему отвечает: да мы и не трогаем, просто народы должны быть суверенными! И это говорит Европа, которая тем не менее много лет живет в условиях американского диктата", — подытожила AntoineF.

На прошлой неделе Венгрия ввела режим чрезвычайного положения в области энергетики. Эта мера была принята из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне затянувшейся российской спецоперации на Украине и санкций Евросоюза против Москвы.

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