БРЮССЕЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз готовится к зиме, исходя из "худшего" сценария, который предполагает, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Еврокомиссия: новые санкции против России не затронут транспортировку газа

"Мы работаем над худшим из возможных сценариев, этот сценарий предполагает, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу… Мы готовимся к зимнему периоду, исходя из этого сценария", — заявил он.

Так Мамер прокомментировал сделанное ранее еврокомиссаром Йоханнесом Ханом заявление о том, что ЕК не ожидает возобновления поставок газа из России в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" объявил 14 июня о снижении поставок по "Северному потоку". Компания объяснила это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, немецкая компания из-за санкций Канады в отношении российской компании не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах). Сейчас же, с 11 по 21 июля, "Северный поток" остановлен на плановое техобслуживание.

СМИ сообщали, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. Но представитель министерства экономики ФРГ сказал Рейтер, что это была запасная часть, которая должна была использоваться только с сентября, а значит, ее отсутствие не может быть реальной причиной падения потока газа до проведения технического обслуживания.

Немецкая энергокомпания Uniper запросила 8 июля у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании. В понедельник, 18 июля, Uniper заявил, что в целях поддержания ликвидности начал отбирать газ из своих хранилищ, предупредил клиентов о возможном росте цен, а также сообщил о заявке на увеличение лимита по кредитной линии KfW в 2 миллиарда евро — она уже исчерпана.