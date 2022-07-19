МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Украина присоединилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) в качестве ассоциированного члена, подписав во вторник в Варшаве соответствующее соглашение, трансляция церемонии велась на сайте агентства. Глава МЭА призвал Европу сократить потребление природного газа

Церемония подписания соглашения об ассоциации состоялась при участии министра энергетики Украины Германа Галущенко и исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, в присутствии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы.

Украина стала 11-й страной, которая присоединилась к программе ассоциации МЭА. Ранее это сделали Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Марокко, Сингапур, Южная Африка и Таиланд.

Статус ассоциированного члена МЭА дает право делегации от страны участвовать в комитетах, встречах и семинарах агентства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) было создано в 2015 году. Агентство фокусируется на энергетической безопасности, экономическом развитии и на защите окружающей среды.