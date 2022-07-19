МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Китайские читатели издания "Гуаньча" подняли на смех европейцев с их беспокойством по поводу дефицита природного газа из-за того, что "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам энергоносителя. Money.pl: ситуация с бойкотом российских товаров в Польше скоро изменится

По мнению комментаторов, Европа сама виновата в происходящих сейчас событиях. Они с сарказмом посоветовали жителям ЕС "радоваться нынешней жаре", ведь зимой "будет не хватать тепла".

"Все еще притворяетесь, что ничего не понимаете? Давно пора прекратить эти беспорядки! Вы сами виноваты в нынешней ситуации, европейцы!" — написал пользователь "Зеленый бамбуковый лес".

"Россия должна была давно прекратить поставки, чтобы не дать Европе время на подготовку! Вот бы она запрыгала!" — воскликнул юзер под ником "Что значит "ловишь бандитов — начинай с главаря"?

"Германия приготовила веревку с мылом и встала на табурет", — сыронизировал "Человек отправил острый нож". В Германии опасаются остановки производства бумаги из-за дефицита газа

"Европейцы должны научиться радоваться нынешней жаре уже сейчас, а то через несколько месяцев им точно будет очень не хватать тепла", — предупредил пользователь "Черный живот китайского кролика".

"Так разве британский премьер недавно не предложил народу не бояться жары и радоваться солнцу, пока оно есть? По крайней мере, зимой будут хорошие воспоминания, может быть, вы сможете пережить сильные морозы, думая о лете и укрываясь своими благими намерениями!" — написала "Яркая старшая сестра в ответ".

"Россия должна была сразу полностью прекратить поставки газа, Европа не должна иметь даже хоть каких-то запасов для зимы!! Посмотрим, кто более устойчив к зимнему холоду!" — с негодованием заявил wu0371.

"Сначала вы хотели санкции, а теперь плачетесь, что это не те санкции, которые вы хотели", — напомнил "Молча наблюдаю".

"Вспомните, как еще совсем недавно западные страны боролись за медицинские маски между собой, когда эпидемия только началась. Хе-хе, предсказываю, что этой зимой мы снова увидим сцены "братства", "сотрудничества" и "взаимопомощи" между европейскими союзниками, полные множества спекуляций вокруг природного газа, нефти и угля. Приготовьте попкорн и приходите заранее, чтобы не опоздать на премьеру суперблокбастера в Европе", — пишет пользователь Консервы.

"Россия все еще слишком честная, надо было нанять каких-то пиратов, чтобы взорвать европейские газовозы. Гарантирую: цены на природный газ пробьются к небесам", — сыронизировал "Небесно-морской двуличный кролик".

"С Европой все кончено. Им не найти близко такой же дешевый и удобный источник энергии, поэтому стоимость будет продолжать расти, а без поддержки российской энергии для расчетов в евро их валюта упадет еще больше. ЕС даже не понял, кто ее предал — США! Европа теперь так сильно покалечена американским предателем, поэтому мы должны тоже сохранять бдительность!" — написал пользователь "Слушаю интуицию". В Германии рассказали, как Евросоюз приближает свой крах

"Германия сказала, что "завтра" может прекратить импорт российского природного газа, а Россия решила работать на опережение и прекратила поставки сегодня, ха-ха-ха!" — с насмешкой добавил юзер Цзянь Хуа.

"Большую часть газа купил Китай, так что Россия, во всяком случае, не паникует. Ждем повышения цен в Европе и распродажи для нас", — отметил пользователь "Мудрейший".

"Пункт "форс-мажор" в договоре — очень удобная вещь!" — резюмировал "Доверяю себе".

По информации Reuters, холдинг "Газпром" 18 июля предупредил по меньшей мере одного крупного потребителя в ЕС о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа. Компания заявила, что не сможет выполнить обязательства по не зависящем от него причинам. Согласно документу, режим "форс-мажора" вступил в силу с четверга. Причиной, как сообщил "Газпром", стало то, что Siemens передала турбину "Северного потока" на техобслуживание Канаде, однако из-за санкций ее не вернули вовремя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что это не намеренный жест со стороны России, а следствие санкций, введенных против нее странами Запада.

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