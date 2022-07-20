МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Газпром" всегда выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей, переваливание зарубежными партнерами своих ошибок с энергетикой в Европе на "Газпром" и Россию не имеет под собой никаких оснований, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

"Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. То, что наши партнеры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на "Газпром", это не имеет под собой никаких оснований", — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе и продолжит ли "Газпром " выполнять свои обязанности.

По его словам, Запад обвиняет "Газпром" в энергокризисе, хотя сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции, а компания готова качать столько газа, сколько нужно.

"При чем здесь "Газпром"? Ну при чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они (Запад — ред.) же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами", — сказал Путин.

Кроме того, российский президент напомнил, что Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям.

"Украина вдруг неожиданно объявила о том, что один из маршрутов — из двух маршрутов, которые идут по ее территории — она закрывает, якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад. Они недавно взяли и закрыли. Без всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. Взяли и закрыли по политическим соображениям", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Путин также отметил, что половину объема для "Северного потока 2" сняли для внутреннего потребления, об этом европейцев предупреждали, и запустить его сейчас, если Запад захочет, сразу невозможно.

"Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это "Северный поток 2". Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы. Они заключаются в том, что месяца полтора или сколько — два — назад в разговоре с канцлером (ФРГ) эту тему обсуждали. Я поднял этот вопрос про то, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать. Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы — поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Ну я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки", — сказал российский президент.