ТЕГЕРАН, 20 июл — ПРАЙМ. Европейцы из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа" только проиграли, пытаясь приобрести газ более выгодно, заявил президент России Владимир Путин. Путин отверг попытки взвалить ответственность на "Газпром" за проблемы в ЕС

"Но объем газа-то на рынке уменьшился, а общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе — "Ямал-Европа", — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.

Он указал на то, что газ из Германии, поставляемый Россией Берлину по долгосрочному контракту, оказался для Польши дешевле, чем закупаемый напрямую, поэтому они включили реверс на "Ямал-Европе".

"Но потом мы увидели, что они "Ямал-Европу" включили в реверсном режиме и стали примерно 32 миллиона в сутки брать из Германии. Газ из Германии-то откуда? Это наш, российский газ. Почему из Германии? Потому что он оказался для поляков дешевле. Они брали у нас по достаточно дорогой цене, ближе к рыночной. А Германия берет у нас по долгосрочному контракту, в 3-4 раза дешевле, чем рыночная цена", — сказал Путин.

Газопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность — до 33 миллиардов кубометров газа в год. Экспорт по магистрали шел из России через Белоруссию и Польшу в Германию.

Однако в рамках контрмер на оператора польской части газопровода EuRoPol GAZ s.a. в мае были наложены российские санкции. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.