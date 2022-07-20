ТЕГЕРАН, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада. "Будет не хватать тепла". В Китае высмеяли страдающих от жары европейцев

"Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада – ред.). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие", — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе, связанном со скачком цен на энергоносители.