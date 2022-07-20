ТЕГЕРАН, 20 июл — ПРАЙМ. "Газпром" должен получить не только оказавшуюся под санкциями в Канаде станцию для перекачки газа, но и юридическую и техническую документацию на нее, заявил президент России Владимир Путин. Reuters: поставки газа по "Северному потоку" возобновятся в четверг

"Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады. Но официальных документов на этот счет пока у "Газпрома" нет. Но мы, конечно, их должны получить, потому что это наша собственность, это собственность "Газпрома". И "Газпром" должен получить не только металл, не только машину, но и документы. И юридические документы, и техническую документацию", — сказал Путин журналистам.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.

При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме — на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.

"Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.

Газета "Коммерсант" позднее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.

Во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.