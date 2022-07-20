МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на новую тарифную модель в оплате услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам, чтобы уравнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам, сообщило ведомство. На Украине заявили, что цена на газ в стране не будет меняться до 2023 года

"ФАС предлагает перейти на тарифную модель "плата за вход-плата за выход" на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам. …В будущем это позволит выровнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам", — говорится в сообщении ведомства.

Под новой моделью подразумевается формирование нескольких макрозон с учетом месторождений газа и газотранспортной инфраструктуры. Предлагаемая система позволяет создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могут совершаться как биржевые, так и внебиржевые сделки, включая куплю-продажу и перепродажу избытков газа.

В результате новая система тарификации позволит продавать газ внутри макрозоны без привязки к физической точке его нахождения. Ведомство считает, что необходимо установить переходный период 3-5 лет с сохранением последних установленных тарифов. При этом механизм тарифообразования на газ для населения останется прежним, а необоснованный рост будет пресекаться, уточнили в службе.

"Предложенные меры позволят обеспечить стабильные поставки газа во все регионы, повысят ликвидность биржевых торгов газом за счет концентрации спроса и предложения на виртуальном балансовом пункте и стандартизируют условия транспортировки газа для независимых производителей и конечных потребителей", — отметили в ведомстве.