ВАРШАВА, 20 июл — ПРАЙМ. Польша обеспечена природным газом до марта будущего года, сообщила радиостанция RMF FM. Это все, что есть в хранилищах и законтрактованных поставках, добавили на радиостанции.

По мнению журналистов, это значит, что даже в случае полного отключения Россией поставок, в Польше будущей зимой не будет дефицита газа, но весной у могут возникнуть проблемы.

"Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и, прежде всего, сельскохозяйственных удобрений. Это предвещает проблему с доступностью продуктов питания и их ценами", — уточнила радиостанция.

На RMF FM, отметили что в сейчас польские подземные хранилища газа заполнены на 98%, "на зиму этого хватит". Отмечается, что дальнейшая ситуация будет зависеть от положения дел на Украине, отношений с РФ, а также контрактов на поставку по газопроводу Baltic Pipe.

В конце апреля текущего года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.

При этом, по данным польского газотранспортного оператора GAZ-System, в 2021 году в стране был зафиксирован рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров. Предполагается, что в текущем году потребление газа в Польше снизится до 18 миллиардов кубометров.