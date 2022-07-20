БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия не диктует странам ЕС, как сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 года по конец марта 2023 года, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции. В Еврокомиссии назвали возможный объем дефицита газа этой зимой

"На первом этапе мы призываем страны сократить спрос на газ на 15% на добровольной основе по сравнению с их собственным потреблением в средним за пять лет. Если страны не показывают значительного прогресса или ситуация ухудшается, мы предлагаем, чтобы Еврокомиссия могла объявлять ситуацию "предупреждение ЕС" в любой момент, и это будет вызывать обязательство для стран ЕС выполнить эту цель по сокращению на 15%", — пояснила еврокомиссар.

Этот механизм обязательного снижения спроса может быть запущен при серьезном уменьшении или полном прекращении поставок газа из России, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на той же пресс-конференции в среду.

"Мы не говорим странам ЕС, какие меры им нужно принять, они лучше знают, что работает для их энергетической системы и экономики", — добавила Симсон.

При этом ЕК предлагает ряд вариантов, например переход с газа на другие виды топлива, сказала еврокомиссар.

ЕК в среду представила проект регулирования в области сокращения спроса на газ. Страны ЕС должны обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях к концу сентября, чтобы показать, как они намерены достичь этой цели по сокращению спроса на газ. Кроме того, они должны будут каждые два месяца отчитываться перед ЕК о прогрессе.

Эти предложения ЕК, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза. Как ожидалось, в среду их обсудит совет постоянных представителей государств ЕС при союзе.