МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Прокачка российского газа в Германию по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов OPAL и NEL. США заявили, что видят в "Северном потоке" фактор энергобезопасности Европы

"Северный поток" перезапустили после проведения техобслуживания", — сообщило ранее агентство Франс Пресс.

По данным Nord Stream AG, объем прокачки топлива за час (до 8.00 мск) достиг почти 1,9 миллиона кубометров. При этом заявки европейских потребителей на поставку по этому газопроводу составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки.

Экспорт российского газа транзитом через Украину ожидается в четверг на прежнем уровне – 42,4 миллиона кубометров. На этой отметке показатель держится с конца мая. Поставки ведутся только через газоизмерительную станцию "Сужда".

Прокачка газа по "Северному потоку" была приостановлена с 11 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел в ограниченном объеме — на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям "Газпрома", снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.