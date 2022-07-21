Минэнерго ждет роста потребления электроэнергии в России по итогам года
Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии в России на 1,5% по итогам 2022 года
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии в России в 2022 года на 1,5%. Об этом рассказал глава ведомства Николай Шульгинов в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
"Последний месяц было плюс 0,4%. Я думаю, что по году мы выйдем где-то на 1,5%, если тенденции не поменяются. Мы ожидаем, что рост все равно сохранится", — сказал он.
Министр отметил, что потребление электроэнергии в России продолжает расти, однако темпы немного замедлились в последние месяцы.
Кроме того, Шульгинов сообщил о росте производства электроэнергии в стране по итогам первого полугодия на 1,9%, потребление выросло примерно на эту же величину.
https://1prime.ru/energy/20220721/837559730.html
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