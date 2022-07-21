МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии в России в 2022 года на 1,5%. Об этом рассказал глава ведомства Николай Шульгинов в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным. Шульгинов оценил объем добычи энергоресурсов в России в первом полугодии

"Последний месяц было плюс 0,4%. Я думаю, что по году мы выйдем где-то на 1,5%, если тенденции не поменяются. Мы ожидаем, что рост все равно сохранится", — сказал он.

Министр отметил, что потребление электроэнергии в России продолжает расти, однако темпы немного замедлились в последние месяцы.

Кроме того, Шульгинов сообщил о росте производства электроэнергии в стране по итогам первого полугодия на 1,9%, потребление выросло примерно на эту же величину.