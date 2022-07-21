Глава ЕЦБ не ждет снижения цен на топливо в ближайшее время
Глава ЕЦБ Лагард считает, что цены на энергоресурсы останутся высокими в ближайшее время
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Цены на энергоносители в мире останутся на высоком уровне в ближайшем будущем, однако в отсутствие перебоев они должны стабилизироваться, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
"Основные на рынке индикаторы предполагают, что мировые цены на энергоносители останутся высокими в ближайшей перспективе", — сказала Лагард на пресс-конференции.
Она добавила, что в будущем "в отсутствие перебоев стоимость энергии должна стабилизироваться".
https://1prime.ru/energy/20220721/837562095.html
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