БЕРЛИН, 21 июл — ПРАЙМ. Слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что нехватка газа может привести к "народным восстаниям", одинаково рассердили немецких пользователей соцсети Twitter разных политических убеждений. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

Ранее Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявила, что Берлин в ответ на сомнения Канады о необходимости ремонта газовых турбин Siemens для РФ привёл в качестве аргумента риск беспорядков в случае прекращения поставок газа.

"Бербок предупреждает о народных восстаниях из-за энергетического кризиса, но всё же не хочет продления работы АЭС. Эти зеленые готовы вести Германию в пропасть за свою провальную энергетическую идеологию", — пишет бывший главред издания Bild Юлиан Райхельт.

"Ситуация критическая и может обостриться. Тем не менее, это не задача правительства выступать в роли Кассандры и распространять ужасные сценарии. Нам, наконец, нужны решения по поставкам и снижению цен", — заявил член Европарламента от партии Христианско-демократический союз Деннис Радтке.

Депутат Бундестага от партии АдГ Рене Шпрингер в свою очередь заявляет: "Правительство начало экономическую войну, в которой оно явно не может победить, и теперь опасаются последствий. Эта политика глупа или наивна?"

"Северный поток" — основной маршрут поставок российского газа в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была в середине июня. Москва неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.