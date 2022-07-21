МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Число британских домохозяйств, не способных оплачивать счета за электроэнергию, может достичь к октябрю 8,2 миллиона, сообщила в четверг благотворительная организация National Energy Action (NEA), которая занимается проблемами топливной бедности. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

"Наши новые данные показывают, что в октябре 8,2 миллиона британских домохозяйств могут находиться в топливной бедности – это каждое третье (домохозяйство)", — говорится на страничке организации в Twitter.

Такой исход событий станет возможным, если средний счёт на энергию за год вырастет до 3250 фунтов стерлингов, как ранее предсказывали некоторые эксперты, отмечает NEA.

Эта цифра за менее чем год изменилась почти вдвое. В октябре 2021 прогнозировалось, что с проблемами оплаты счетов столкнутся 4,5 миллиона домохозяйств, в апреле уже 6,5 миллиона. Уже в апреле NEA отмечала, что это стало бы рекордным уровнем топливной бедности в Великобритании с 1996 года.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.