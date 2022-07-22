БУДАПЕШТ, 22 июл — ПРАЙМ. Венгрия не будет делиться ресурсами с теми, кто спровоцировали энергокризис, приняв антироссийские санкции, заявил РИА Новости член Валдайского клуба, журналист Габор Штир. Польша намерена нарастить добычу угля до предела

Он напомнил, что когда в Евросоюзе обсуждали введение эмбарго на российскую нефть, Будапешт выступил против таких мер, заявив, что этот путь является тупиковым, и получил в ответ упреки. Венгрию обвинили в разрушении солидарности и единства ЕС, а теперь выяснилось, что это действительно тупик, подчеркнул Штир.

"Это уже начинают в Евросоюзе понимать, что будут большие проблемы. И тогда они решили по-другому (проявить — ред.) солидарность — разделить ресурсы, но Венгрия однозначно не хочет и не собирается делиться с теми странами, которые спровоцировали этот кризис. Это несправедливо, мягко говоря", — сказал он.

Журналист также указал на тот факт, что во время обсуждения эмбарго некоторые члены ЕС не хотели "солидаризироваться" со странами, не имеющими выхода к морю, и настаивали на замене трубопроводного российского газа морскими поставками СПГ. СМИ: танкеры начали перевозить российскую нефть вместо иранской

Западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России в связи с началом спецоперации по демилитаризации Украины. Часть ограничений затронула энергетическую отрасль. Так, шестой пакет европейских санкций предполагает постепенный отказ от импорта российской нефти. При этом эмбарго касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.

Ранее председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за "справедливое" распределение газа в ЕС.