Шольц: имеющихся трубопроводов достаточно для поставок контрактных объемов газа
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможность задействовать несертифицированный трубопровод "Северный поток 2" для поставок газа из России, сообщил, что существующих магистралей достаточно для того, чтобы РФ поставляла контрактные объемы СПГ.
"В Германии есть несколько трубопроводов, всегда достаточно части их мощности, чтобы были выполнены обязательства России по поставкам, идет ли речь о трубопроводе через Украину, Ямал-Европа или "Северный поток 1". Таким образом, есть три работающие трубопровода, и никогда не было бы с технической точки зрения проблемы выполнить все обязательства России по поставкам", — сказал Шольц на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о возобновлении прокачки по "Северному потоку 1" после ремонтных работ, Шольц добавил, что Берлин не считает заявленную "Газпромом" причину для заниженного уровня прокачки — невозврат с ремонта в Канаде турбины Siemens — реальным основанием для этого решения.
"Мы знаем, что нет эмбарго на газ из России ни в Евросоюзе, ни в "Большой семерке" по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это уже достойный внимания сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение, что несмотря ни на что, на то, плохие или хорошие времена, контрактные объемы газа будут всегда подставляться, сегодня не соответствует действительности", — уточнил Шольц.
В этой связи Берлин перестраховывается и импортирует газ от других поставщиков, снижает его потребление и задействует альтернативные источники энергии, продолжил канцлер. "Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, когда контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали. Поэтому лучше к этому быть готовым. Разумеется, было бы хорошо, если бы все было по-другому и газ просто поставлялся", — добавил Шольц.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://1prime.ru/energy/20220722/837572682.html