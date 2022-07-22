МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможность задействовать несертифицированный трубопровод "Северный поток 2" для поставок газа из России, сообщил, что существующих магистралей достаточно для того, чтобы РФ поставляла контрактные объемы СПГ. В Госдуме рассказали, как повлияет на кредитование снижение ключевой ставки

"В Германии есть несколько трубопроводов, всегда достаточно части их мощности, чтобы были выполнены обязательства России по поставкам, идет ли речь о трубопроводе через Украину, Ямал-Европа или "Северный поток 1". Таким образом, есть три работающие трубопровода, и никогда не было бы с технической точки зрения проблемы выполнить все обязательства России по поставкам", — сказал Шольц на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о возобновлении прокачки по "Северному потоку 1" после ремонтных работ, Шольц добавил, что Берлин не считает заявленную "Газпромом" причину для заниженного уровня прокачки — невозврат с ремонта в Канаде турбины Siemens — реальным основанием для этого решения.

"Мы знаем, что нет эмбарго на газ из России ни в Евросоюзе, ни в "Большой семерке" по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это уже достойный внимания сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение, что несмотря ни на что, на то, плохие или хорошие времена, контрактные объемы газа будут всегда подставляться, сегодня не соответствует действительности", — уточнил Шольц.

В этой связи Берлин перестраховывается и импортирует газ от других поставщиков, снижает его потребление и задействует альтернативные источники энергии, продолжил канцлер. "Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, когда контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали. Поэтому лучше к этому быть готовым. Разумеется, было бы хорошо, если бы все было по-другому и газ просто поставлялся", — добавил Шольц.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.

В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.