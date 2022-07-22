МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Большой комитет финского парламента, отвечающий за рассмотрение вопросов, касающихся Европейского союза, поддержал предложение Еврокомиссии о сокращении потребления газа на 15%, говорится в пресс-релизе парламента. Эксперт прокомментировал снижение Центробанком ставки до восьми процентов

"Финляндия поддерживает усилия по сокращению потребления газа и цель сокращения на 15%, предложенную Комиссией", — говорится в сообщении.

На своем заседании в пятницу, 22 июля, большой комитет получил разъяснения от министра экономики Мики Линтиля по поводу внеочередной встречи министров энергетики ЕС 26 июля 2022 года. На встрече будут обсуждаться меры подготовки к зиме, то есть безопасность энергоснабжения в ЕС предстоящей зимой.

Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ. Он предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.