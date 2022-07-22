МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Газпром" в очередной раз запросил у Siemens документы, подтверждающие изъятия из-за санкций Канады и Евросоюза для возврата турбины в Россию, компания отмечает, что условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения турбины для КС "Портовая", сообщил "Газпром". Siemens заявила о желании скорее доставить турбину для "Северного потока"

"ПАО "Газпром" уже неоднократно обращалось к компании Siemens с просьбами предоставить официальные документы, которые подтверждают предоставление изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая", но Siemens до сих пор так и не предоставил их", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

"С учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата указанного двигателя "Газпром" был вынужден в очередной раз обратиться к компании Siemens с подобным запросом. "Газпром" особо подчеркнул, что действующие условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения данного двигателя", — также сообщил "Газпром".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до ФРГ.

В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Сторона России же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.