МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Инициатива Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% противоречит заявлениям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов, однако Венгрия готова будет ее рассмотреть, но только если получит официальное письменное предложение, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Зеленский заявил, что Украина доверяет ООН в "продуктовой сделке"

Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ. Он предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.

"Что касается возможного распределения и предложения Брюсселя, я считаю, что это гораздо более серьезный вопрос, чтобы формулировать нашу позицию на основе пары заявлений или информационного пузыря. Если будет письменное, серьезное, пригодное для изучения предложение, то мы его изучим", — сказал Сийярто. Видео выступления размещено в его аккаунте в соцсетях.

Сийярто также отметил, что предложение Еврокомиссии идет вразрез с тем, что говорили ранее западноевропейские политики.

"Скажу честно, в последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. Об этом говорили западноевропейские политики… Так из-за чего тогда тревога? Доказано, что покупка природного газа — это не идеологический вопрос — его нельзя решить с помощью коммуникаций — а физический вопрос. Потому что через некоторое время становится ясно, есть природный газ или нет. Через какое-то время наступает отопительный сезон, и тогда политикам бесполезно говорить, что газ есть, если его нет", — сказал Сийярто.

По его словам, некоторым западноевропейским коллегам "стоило бы чуть скромнее высказываться на тему того, что и сколько было решено в этой области".