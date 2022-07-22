МИД Венгрии заявил, что снижение потребления газа на 15% противоречит заявлениям Запада
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Инициатива Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% противоречит заявлениям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов, однако Венгрия готова будет ее рассмотреть, но только если получит официальное письменное предложение, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ. Он предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
"Что касается возможного распределения и предложения Брюсселя, я считаю, что это гораздо более серьезный вопрос, чтобы формулировать нашу позицию на основе пары заявлений или информационного пузыря. Если будет письменное, серьезное, пригодное для изучения предложение, то мы его изучим", — сказал Сийярто. Видео выступления размещено в его аккаунте в соцсетях.
Сийярто также отметил, что предложение Еврокомиссии идет вразрез с тем, что говорили ранее западноевропейские политики.
"Скажу честно, в последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. Об этом говорили западноевропейские политики… Так из-за чего тогда тревога? Доказано, что покупка природного газа — это не идеологический вопрос — его нельзя решить с помощью коммуникаций — а физический вопрос. Потому что через некоторое время становится ясно, есть природный газ или нет. Через какое-то время наступает отопительный сезон, и тогда политикам бесполезно говорить, что газ есть, если его нет", — сказал Сийярто.
По его словам, некоторым западноевропейским коллегам "стоило бы чуть скромнее высказываться на тему того, что и сколько было решено в этой области".
https://1prime.ru/energy/20220722/837580770.html