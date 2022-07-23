МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поручил разработать механизм кражи транзитного газа из России, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива. "Северный поток" заработал, но не до конца

По его данным, Зеленский в четверг поставил задачу руководству "Нафтогаза" проработать план, возможность и последствия несанкционированного забора российского газа, прокачиваемого через Украину в Европу.

"На сегодняшний день в украинских газохранилищах есть только половина требуемого объема на отопительный сезон. Поэтому было принято решение — красть!!!" — подчеркнул Кива.

Ранее депутат и бывший спикер рады, экс-глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует присваивать идущий через ее территорию транзитный газ из России. По его словам, сегодня у страны около 11 миллиардов кубометров газа., и сколько Украина успеет закачать до осени, неизвестно.