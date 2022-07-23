ВОРОНЕЖ, 23 июл — ПРАЙМ. Энергоблок №7 Нововоронежской атомной станции подключен к сети после произошедшего утром в субботу отключения, сейчас идет набор мощности, сообщает правительство Воронежской области. В Турции начали строить четвертый энергоблок АЭС "Аккую" с участием России

Ранее сообщалось, что в 9:55 мск 23 июля 2022 года энергоблок №7 Нововоронежской АЭС были отключен от сети действием электрических защит турбогенератора для проведения ремонтных работ.

"Двадцать третьего июля 2022 года в 17:37 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть после непродолжительного останова и ревизии электротехнического оборудования. В настоящее время идёт поэтапный набор мощности", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, в настоящее время на станции энергоблок №4 работает в штатном режиме и "несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком". Энергоблоки №5 и №6 находятся в ремонте.

Власти отмечают, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

"Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", — говорится в сообщении облправительства.