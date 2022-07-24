Во Франции магазинам с кондиционерами запретят держать двери открытыми
Французские власти запретят магазинам держать двери открытыми при работающем кондиционере
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Французские власти ищут способы сэкономить электроэнергию и собираются расширить запрет на световую рекламу ночью, а также запретить магазинам открывать двери настежь при работающем кондиционере.
Министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше рассказала газете Journal du Dimanche, что в ближайшее время примет два постановления. Согласно первому, световая реклама должна будет отключаться во всех городах независимо от их размера с часу ночи до шести утра. Исключения сделают для аэропортов и вокзалов.
"А второе запрещает магазинам открывать двери пока работает кондиционер или система отопления", — добавила министр.
За нарушение запрета назначат штраф:
до 750 евро за открытые двери;
1500 евро за световую рекламу.
Кроме того, Панье-Рюнаше заявила, что Франция внесет свой вклад в снижение спроса на газ, поскольку странам Евросоюза необходимо объединиться в данной ситуации.
На днях европейских регион охватила рекордная жара, в некоторых странах воздух прогрелся до 40 градусов по Цельсию. Погодные аномалии ведут к повышенному потреблению электроэнергии и, соответственно, газа.
https://1prime.ru/energy/20220724/837587223.html
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