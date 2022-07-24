МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Французские власти ищут способы сэкономить электроэнергию и собираются расширить запрет на световую рекламу ночью, а также запретить магазинам открывать двери настежь при работающем кондиционере. СМИ: из доступных продуктов для поляков останется только пальмовое масло

Министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше рассказала газете Journal du Dimanche, что в ближайшее время примет два постановления. Согласно первому, световая реклама должна будет отключаться во всех городах независимо от их размера с часу ночи до шести утра. Исключения сделают для аэропортов и вокзалов.

"А второе запрещает магазинам открывать двери пока работает кондиционер или система отопления", — добавила министр.

За нарушение запрета назначат штраф:

до 750 евро за открытые двери;

1500 евро за световую рекламу.

Кроме того, Панье-Рюнаше заявила, что Франция внесет свой вклад в снижение спроса на газ, поскольку странам Евросоюза необходимо объединиться в данной ситуации.

На днях европейских регион охватила рекордная жара, в некоторых странах воздух прогрелся до 40 градусов по Цельсию. Погодные аномалии ведут к повышенному потреблению электроэнергии и, соответственно, газа.