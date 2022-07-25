МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Германия увеличила темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы "Северного потока" свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Магистраль останавливалась на техобслуживание с 11 по 21 июля. Fortum и Германия договорились о мерах по стабилизации Uniper

За период работ республика несколько раз переходила на нетто-отбор газа из ПХГ, но с даты возобновления поставок по "Северному потоку" темпы закачки выросли с 0,1 процентного пункта (п.п.) в сутки до 0,39 п.п. в газовые сутки 23 июля (завершились 24 июля в 7.00 мск).

При этом важно учитывать, что в выходные дни темпы закачки в ПХГ традиционно выше. В целом же в хранилищах страны сейчас находится 65,91% газа (около 14,56 миллиарда кубометров).

В целом в Европе ПХГ заполнены на 66,24%, в них примерно 66,9 миллиарда кубометров.

Вместе с тем ограничения поставок российского газа в Европу сохраняются. Прокачка по "Северному потоку" в понедельник останется на уровне 40% от мощности газопровода в почти 170 миллионов кубометров в сутки. Это эквивалентно примерно 64 миллионам кубов в сутки. На таком уровне прокачка по основному маршруту поставок российского газа в Европу держится с середины июня из-за проблем с турбинами Siemens.

Поставки по другому маршруту — транзитом через Украину — 25 июля также ожидаются на прежнем уровне. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет 41,6 миллиона кубометров. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Ветрогенерация в Евросоюзе на прошлой неделе упала до одного из самых низких показателей за этот год, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В среднем в общем объеме показатель составил 9,63%, ниже было только в начале июня (9,36%) и в конце апреля (8,67%).