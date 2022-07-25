МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с поставками газа по "Северному потоку", заявил, что в ней нет никакой политики, снижение объемов прокачки — последствия европейских ограничений. В Кремле рассказали, когда установят турбину для "Северного потока"

"Идет диалог с нашим поставщиком, с "Газпромом", все модальности могут и должны обсуждаться только на этом уровне. Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений", — сказал он.

Песков также заявил, что заявления канцлера Германии Олофа Шольца о ненадежности России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, она всегда выполняет обязательства.

"Эти заявления — они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки, — это опять же связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия", — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что "Газпром" выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.

По словам Пескова, Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует энергетическую безопасность Европы.

"Россия не заинтересована в этом (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил — Еврокомиссия, в европейских столицах, в Соединенных Штатах Америки — Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто гарантирует", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европе стоит готовиться к полной остановке поставок российского газа.

"С другой стороны, если Европа продолжит свой путь абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, здесь ситуация будет другая. Еще раз повторяю: Россия в этом (в прекращении поставок газа в Европу) не заинтересована", — отметил Песков.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.

В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.