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2022
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"Газпром" получил от Siemens документы по турбине от канадских властей
Энергетика
Новости
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ГАЗПРОМ ПОЛУЧИЛ ОТ SIEMENS ДОКУМЕНТЫ ПО ТУРБИНЕ ОТ ВЛАСТЕЙ КАНАДЫ, НО ОНИ НЕ СНИМАЮТ РАНЕЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ РИСКИ И ВЫЗЫВАЮТ НОВЫЕ ВОПРОСЫ — КОМПАНИЯ ГАЗПРОМ СНОВА ЗАПРОСИЛ SIEMENS О... ПРАЙМ, 25.07.2022
энергетика, новости, россия, газпром, siemens, газовая турбина
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ГАЗПРОМ ПОЛУЧИЛ ОТ SIEMENS ДОКУМЕНТЫ ПО ТУРБИНЕ ОТ ВЛАСТЕЙ КАНАДЫ, НО ОНИ НЕ СНИМАЮТ РАНЕЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ РИСКИ И ВЫЗЫВАЮТ НОВЫЕ ВОПРОСЫ — КОМПАНИЯ
ГАЗПРОМ СНОВА ЗАПРОСИЛ SIEMENS О НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ТУРБИНАМ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — КОМПАНИЯ
ОСТАЮТСЯ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ПО САНКЦИЯМ ЕС И БРИТАНИИ, ОНИ ВАЖНЫ ДЛЯ ПОСТАВКИ ТУРБИНЫ В РФ И КАПРЕМОНТА ДРУГИХ ТУРБИН ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — ГАЗПРОМ
Новость дополняется