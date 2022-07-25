ГАЗПРОМ ПОЛУЧИЛ ОТ SIEMENS ДОКУМЕНТЫ ПО ТУРБИНЕ ОТ ВЛАСТЕЙ КАНАДЫ, НО ОНИ НЕ СНИМАЮТ РАНЕЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ РИСКИ И ВЫЗЫВАЮТ НОВЫЕ ВОПРОСЫ — КОМПАНИЯ

ГАЗПРОМ СНОВА ЗАПРОСИЛ SIEMENS О НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ТУРБИНАМ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — КОМПАНИЯ

ОСТАЮТСЯ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ПО САНКЦИЯМ ЕС И БРИТАНИИ, ОНИ ВАЖНЫ ДЛЯ ПОСТАВКИ ТУРБИНЫ В РФ И КАПРЕМОНТА ДРУГИХ ТУРБИН ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — ГАЗПРОМ

Новость дополняется