МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Средние цены на бензин марки Аи-100 и дизельное топливо на московских заправках за неделю с 18 по 25 июля немного выросли за счет динамики на АЗС "Роснефти" и Нефтьмагистрали", при этом стоимость самых популярных марок, Аи-92 и Аи-95, не изменилась, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Названы страны - лидеры Европы по доступности бензина

Так, марка Аи-100 и дизельное топливо в среднем подорожали на 4 и 1 копейку, до 61,18 и 54,09 рубля за литр соответственно. Изменение цены связано с тем, что на АЗС "Роснефти" стоимость бензина Аи-100 за неделю выросла на 2 копейки, а у "Нефтьмагистрали" — сразу на 50 копеек. При этом средняя цена дизельного топлива за этот период увеличилась только у "Роснефти" — на 1 копейку.

Средние цены на Аи-92 и Аи-95 не изменились и остались на уровне 47,78 и 53,01 рубля соответственно.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта 2022 года.