МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. США по итогам первого полугодия 2022 года стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сообщает управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны. Эксперт отметила рост спроса на СПГ со стороны стран Азии

"Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа в первом полугодии 2022 года, согласно данным CEDIGAZ (международная ассоциация по природному газу — ред.). По сравнению со вторым полугодием 2021 года экспорт СПГ из США вырос на 12%, до в среднем 11,2 миллиарда кубических футов в сутки", — пишет EIA в своем обзоре.

Управление называет три ключевых фактора, за счет которых вырос экспорт СПГ из США: ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в стране, увеличение цен на газ на международном рынке, а также спроса, особенно в Европе.

"С конца прошлого года страны Европы нарастили импорт СПГ, чтобы компенсировать снижение поставок газа из России и пополнить запасы в хранилищах, которые находились на исторически низком уровне. Показатель по ЕС и Великобритании вырос на 63% в первой половине 2022 года, до среднего уровня в 14,8 миллиарда кубических футов", — отмечает EIA. В ЕК рассчитывают на высокие объемы поставок нероссийского СПГ зимой

Отмечается, что как раз на эти рынки пришлась большая часть экспорта американского СПГ — 71% за первые пять месяцев или 8,2 миллиарда кубических футов. При этом в июне США сократили поставки сжиженного природного газа на международный рынок на 11% по сравнению со средним показателем в 11,4 миллиарда кубических футов в сутки в январе-мае. Связано это было с аварией на заводе Freeport LNG, который, как ожидается, возобновит производство только в октябре.

Производственные мощности США в отчетном периоде, главным образом до инцидента с Freeport LNG, были задействованы на 87%, что аналогично 2021 году в целом.