МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Компания "Крассети" имеет договор с "ФСК ЕЭС" на мощность 1,06 МВт, при этом фактическое потребление ТСО превышало показатель более чем в 20 раз, говорится в сообщении компании "ФСК ЕЭС", имеющемся в распоряжении "Прайм".

Подобные непредусмотренные нагрузки могут привести к повреждениям на магистральной подстанции "ФСК ЕЭС" и, как следствие, к отключению населения, промышленности и железнодорожной инфраструктуры на юге Красноярского края. Также это несет риски для жизни и здоровья персонала, указывают в компании.

"В связи с этим параметры установок технологических защит центра питания 220 кВ "Минусинская-опорная" изменены, и при существенном превышении объема потребления, заданного в акте техприсоединения, автоматически производится отключение питания", — говорится в сообщении.

Как до 4 июля, так и после технически оборудование "ФСК ЕЭС" находится под напряжением и готово обеспечить электроэнергией "Крассети" в соответствии с заключенным договором. При этом оба фидера находятся в управлении самой компании "Крассети", от которой команд о подаче напряжения до 18 июля не поступало.

18 июля по команде диспетчера "Крассети" включен один из двух фидеров с максимальной мощностью порядка 0,5 мВт. После чего потребитель снова начал превышать мощность, далее он был автоматически отключен технологической защитой. Сейчас, несмотря на готовность "ФСК ЕЭС", "Крассети" не включают свое оборудование, причины не объясняются, сказано в сообщении.

"Информация в СМИ о воспрепятствовании совместного осмотра оборудования органами власти и представителями организаций в связи со сложившейся ситуацией не соответствует действительности. Он был проведен 21 июля согласно установленному регламенту", — заверили в компании.