В Алжире обнаружили три новых месторождения газа и нефти
Нефтегазования компания Sonatrach: три новых месторождения газа и нефти обнаружили в Алжире
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КАИР, 25 июл — ПРАЙМ. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach сообщила в понедельник об обнаружении трех новых месторождений нефти и газа.
Первое газовое месторождение располагается в районе бассейна Иллизи на юге Алжира. "Зафиксированные темпы потока во время испытательных работа – 300 тысяч кубометров газа в сутки и 26 кубометров конденсата с первой залежи и 213 тысяч кубометров газа в день и 17 кубометров конденсата со второй", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Второе месторождение обнаружено совместно с итальянской компанией Eni в бассейне Биркин на севере страны, в ходе испытательных работ удалось получить 1300 баррелей нефти в сутки и 51 тысячу кубометров попутного газа.
Еще одно газовое месторождение обнаружено в бассейне Бешар на границе с Марокко.
Sonatrach 19 июля подписала контракт с итальянской Eni, французской TotalEnergies и американской Occidental по разработке блоков на нефтегазовом месторождении Биркин на сумму в 4 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/energy/20220725/837601167.html
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