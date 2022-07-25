КАИР, 25 июл — ПРАЙМ. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach сообщила в понедельник об обнаружении трех новых месторождений нефти и газа. Reuters: Алжир поставит Италии дополнительный объем газа в 2022 году

Первое газовое месторождение располагается в районе бассейна Иллизи на юге Алжира. "Зафиксированные темпы потока во время испытательных работа – 300 тысяч кубометров газа в сутки и 26 кубометров конденсата с первой залежи и 213 тысяч кубометров газа в день и 17 кубометров конденсата со второй", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Второе месторождение обнаружено совместно с итальянской компанией Eni в бассейне Биркин на севере страны, в ходе испытательных работ удалось получить 1300 баррелей нефти в сутки и 51 тысячу кубометров попутного газа.

Еще одно газовое месторождение обнаружено в бассейне Бешар на границе с Марокко.

Sonatrach 19 июля подписала контракт с итальянской Eni, французской TotalEnergies и американской Occidental по разработке блоков на нефтегазовом месторождении Биркин на сумму в 4 миллиарда долларов.