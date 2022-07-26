МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Читатели The Daily Mail раскритиковали планы британских властей сократить потребление тепло- и электроэнергии в комментариях под соответствующей статьей издания. СМИ: Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу

В частности, пользователь Chelseas Drum Kit философски отметил: "Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин. Если вы до сих пор не разобрались с этим и не подготовились, да поможет вам Бог".

"Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии. Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век", — написал Mister Right.

Пользователь Bryce — a taxpayer тоже возложил вину за нехватку энергоресурсов на британские власти: "Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке. Мы — остров, отстроенный на угле и окруженный запасами нефти и газа. Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита".

Достались злые слова и иммигрантам. Так, на особое внимание властей к бедам чужеземцев посетовал пользователь Up the workers, предположив, что "иммигрантам по-прежнему будут рады, и они получат все бесплатно, не опасаясь перебоев".