Британцы издевательски высмеяли призывы властей сократить энергопотребление
Читатели Daily Mail издевательски высмеяли призывы властей сократить энергопотребление
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Читатели The Daily Mail раскритиковали планы британских властей сократить потребление тепло- и электроэнергии в комментариях под соответствующей статьей издания.
В частности, пользователь Chelseas Drum Kit философски отметил: "Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин. Если вы до сих пор не разобрались с этим и не подготовились, да поможет вам Бог".
"Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии. Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век", — написал Mister Right.
Пользователь Bryce — a taxpayer тоже возложил вину за нехватку энергоресурсов на британские власти: "Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке. Мы — остров, отстроенный на угле и окруженный запасами нефти и газа. Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита".
Достались злые слова и иммигрантам. Так, на особое внимание властей к бедам чужеземцев посетовал пользователь Up the workers, предположив, что "иммигрантам по-прежнему будут рады, и они получат все бесплатно, не опасаясь перебоев".
https://1prime.ru/energy/20220726/837604002.html
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