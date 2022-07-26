МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. На фоне разрастающегося энергокризиса Евросоюз может столкнуться с расколом внутри блока, и "первые трещины" уже появились, утверждает испанская газета El País. Лиз Трасс рассказала о стратегической ошибке Европы в отношениях с Россией

Отметив, что "Европейский союз содрогается", издание пишет об опасениях Брюсселя, что предложенные "исключительные" меры, как например, нормирование и сокращение потребления газа, ведут к расколу блока. И "первые трещины", предупреждает El País, уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов "с непредсказуемыми последствиями".

Отмечается, что предложение сократить потребление газа в странах Евросоюза на 15% уже обнажило серьезные разногласия между 27 странами-членами блока, но в последние недели между "севером" и "югом" возникли противоречия и в вопросах фискальной и монетарной политики.

"В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет", — заключают автора El País.