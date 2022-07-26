АФИНЫ, 26 июл — ПРАЙМ. Греция на внеочередном заседании министров энергетики Евросоюза во вторник представит в ЕС предложение о сокращении потребления газа в промышленности с компенсацией через общеевропейский механизм, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на источники в правительстве. DPA: государства Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа

Ранее Еврокомиссия предложила снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — снижать потребление принудительно. Во вторник, 26 июля, в Брюсселе пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.

"Катимерини" пишет, что Афины готовят свои предложения.

"Наряду с национальным планом по поддержке домохозяйств и бизнеса в связи с ростом цен на энергоносители и подготовкой к обеспечению достаточности поставок газа, Греция продолжает работать над общеевропейским решением. По словам представителей правительства, после представленных ранее предложений, направленных на принятие инициатив на европейском уровне для борьбы с энергетическим кризисом и его последствиями для домохозяйств и бизнеса в Европе, ожидается еще одно предложение премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в связи со встречей министров энергетики", — сообщила газета.

"Центральной идеей предложения премьер-министра является создание общеевропейского механизма по сокращению потребления газа в промышленности в обмен на компенсацию. Цель — дать Европе возможность справиться с потерями, которые возникнут в случае прекращения поставок газа из России", — говорится в сообщении.