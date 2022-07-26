МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea по итогам первого полугодия 2022 года зафиксировала чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 355 миллионов евро против чистой прибыли в 205 миллионов евро годом ранее, говорится в отчетности компании. "А если взорвется?": Германия нашла опасную замену российскому газу

Показатель EBITDAX (прибыль компании до вычета налогов, процентов, амортизации и затрат на геологоразведочные работы) составил в первом полугодии 3,67 миллиарда евро, что в 2,7 раза выше, чем год назад. Выручка компании достигла 7,885 миллиарда евро, что в три раза выше показателя января-июня 2021 года. В том числе выручка от продажи нефти и газа составила 7,846 миллиарда евро, увеличившись в годовом выражении в три раза.

Чистая прибыль Wintershall Dea за второй квартал составила 66 миллионов евро, что на 26,9% больше показателя годичной давности. Показатель EBITDAX составил во втором квартале 1,828 миллионов евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад. Квартальная выручка компании достигла 4,053 миллиарда евро, что в 2,9 раза выше показателя апреля-июня 2021 года. В том числе квартальная выручка от продажи нефти и газа составила 4,027 миллиарда евро, что в 2,9 раза больше в годовом выражении.

Средняя добыча углеводородов компании за второй квартал составила 623 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день против 613 тысяч годом ранее (рост на 1,6%), из них в РФ — 309 тысяч (рост на 0,3%). Отмечается, что показатель не включает в себя добычу в Ливии.

"Три наших самофинансируемых совместных российских предприятия "Ачимгаз", "Севернефтегазпром" и "Ахим Девелопмент" продолжали бесперебойную добычу на запланированном уровне в течение второго квартала", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Марио Мерена (Mario Mehren).

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке и Ближнем Востоке и Северной Африке.