БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Хранилища газа в Евросоюзе сейчас заполнены на 66%, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон журналистам перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС. Евросоюз нарастил темпы заполнения подземных хранилищ газа

Евросоюз в июне принял новые правила, по которым хранилища должны быть заполнены "голубым топливом" на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.