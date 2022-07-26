ВАРШАВА, 26 июл — ПРАЙМ. Польша выступает за то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва журналистам в Брюсселе на встрече глав энергетических ведомств стран Евросоюза. Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза

"Каждая страна имеет свою независимую энергетическую политику, и так должно остаться. Каждое правительство отвечает за энергетическую безопасность своих граждан", — сказала она.

Она добавила, что сегодня ЕС не требуются никакие ограничения, хранилища полные, а поставки газа реализуются.

Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов кубометров при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.

Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.