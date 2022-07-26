МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Испании и министр экологического перехода Тереса Рибера надеется, что на встрече в Брюсселе страны ЕС договорятся о снижении потребления газа, но ниже предлагаемых ЕК 15%. Власти Словении согласились снизить потребление газа на 15%

"Я рассчитываю на то, что у нас будет цель сократить (потребление газа), но не на 15%, а значительно меньше", — заявила Рибера перед начало встречи глав энергетических ведомств стран Евросоюза.

Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.

Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.