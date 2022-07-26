БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Уровень потребления газа в Германии в сравнении с прошлым годом уже на 14-15% ниже прошлогодних показателей, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе. Евросоюз нарастил темпы заполнения подземных хранилищ газа

"Пятнадцать процентов связаны со средними показателями последних лет, предусматривается, что это (уровень экономии газа) будет вычисляться с различными исключениями, например, различными потребителями газа, производителями продовольствия. Таким образом, нужно четко это подсчитать. С оглядкой на данные прошлого года — не нескольких прошлых лет, — можно сказать, что мы уже находимся на уровне 14-15% (экономии) без учета сезонности. Я предполагаю, что в отопительный сезон ситуация может быть иной, но мы уже достигли огромных успехов и добьемся новых. Если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, то в этом тоже не будет ничего стыдного", — сказал он.

Еврокомиссия предложила план действий по ситуации на рынке энергетики, который предполагает снижение потребления энергии на уровне до 15% для экономии газа и других источники энергии.

По словам Хабека, большинство немецких газохранилищ заполнены более чем на 80%.

"У нас 23 газохранилища, 18 из них заполнены более чем на 80%. Это очень хорошо. У нас до определенной степени проблемы с большими газохранилищами, потому что они очень долго принадлежали Газпрому", — заявил он перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что после перехода газохранилищ "Газпрома" под контроль Германии они быстро заполняются газом. Хабек отметил, что Германия как транзитная страна будет снабжать газом Австрию, Чехию и Украину.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, по состоянию на понедельник уровень заполненности газохранилищ составляет 65,9%.