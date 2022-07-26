ПРАГА, 26 июл — ПРАЙМ. Решение РФ о новом снижении поставок газа в Европу является вызовом для стран ЕС, которому они противопоставляют солидарность и единство и с которым должны успешно справиться, заявил перед началом внеочередного заседания министров стран ЕС, курирующих топливно-энергетический сектор, глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела. Евросоюз нарастил темпы заполнения подземных хранилищ газа

"Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали.

"Решение РФ о новом снижении поставок газа в Европу – это новый вызов для стран ЕС. Мы ему противопоставляем нашу солидарность и единство, и я уверен, что мы с ним успешно справимся. Мы должны взять правила игры в свои руки, ибо каждый играет лишь то, что вы ему позволяете", — сказал Сикела. Его страна с 1 июля председательствует в ЕС.

По словам Сикелы, министры будут во вторник вести дискуссию о том, как снизить потребление газа в странах ЕС. В обсуждении примет участие министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объясняет ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.

Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА.

"Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.