МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров и растут уже на 7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Вице-канцлер Германии заявил о сокращении потребления газа в стране

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров (+1,5% к расчётной цене понедельника — 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, до 1875,7 доллара (+0,7%). Затем котировки ускорили темпы роста, к 9.40 мск перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, а уже к 11.48 мск превысили 2000 долларов.

Пока максимум торгов вторника составляет 2003,2 доллара за тысячу кубометров (+7,5%). В последние минуты котировки держатся у отметки в 1990 долларов, темпы роста составляют около 7%.

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" — с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки; это 20% от номинальной мощности магистрали.

Биржевые цены на газ в Европе могут — впервые за четыре месяца — превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, говорил в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены в последний раз превышали эту отметку в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к отметке в 4000 долларов.

Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.