БЕЛГРАД, 26 июл — ПРАЙМ. Власти Хорватии поддерживают инициативу Еврокомиссии (ЕК) по снижению поставок энергоносителей и готовят план по экономии энергии, а также работают над удвоением мощностей для сжиженного природного газа (СПГ), заявил министр хозяйства (экономики) Давор Филипович. Власти Словении согласились снизить потребление газа на 15%

Хорватский министр во вторник принимает участие во внеочередном совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.

"Хорватия поддерживает шаги ЕК, и на этой неделе мы представим добровольные предложения для сокращения потребления энергии в Хорватии с целью ее экономии в домовладениях и промышленности и на других объектах страны. Мы сейчас ведем двусторонние переговоры со странами-соседями для достижения совместной позиции по энергетике, и параллельно мы работаем над удвоением наших возможностей по сжиженному газу и строительством газовой инфраструктуры, чтобы помочь наши соседям в будущем", — сказал он.

Хорватское министерство в конце мая одобрило предложение по строительству нового СПГ-терминала в порту Гаженица города Задар. Максимальный запланированный объем хранилища будущего объекта – 30 тысяч кубических метров сжиженного природного газа.

Терминал по приему танкеров с СПГ и регазификации на острове Крк у побережья Адриатического моря в Хорватии в апреле увеличил рабочие объемы с 2,6 миллиарда до 2,9 миллиарда кубометров в год. Во конце мая хорватская компания Prvo plinarsko drustvo (PPD) подтвердила, что закупила в терминале на Крке дополнительные 300 миллионов кубометров доставляемого танкерами СПГ в год, на которые претендовала словенская Geoplin. При этом PPD является крупнейшим поставщиком газа из России в Хорватию и подписала в 2017 году десятилетний договор с "Газпром экспорт" на поставку 1 миллиарда кубометров до 2027 года.

Член правления госкомпании Хорватская электроиндустрия (HEP), соучредителя СПГ-терминала на Крке, Петар Спрчич завил в марте, что Хорватия 78% потребляемого газа импортирует, оставшиеся 22% добывает сама. В импорте доля СПГ из терминала в 2022 году достигнет, по его данным, 80%, с учетом собственного производства "зависимости от российского газа практически нет". С открытия в январе 2021 года до настоящего момента на Крк прибыло 35 танкеров со сжиженным газом, регазифицированы 2,88 миллиарда кубических метров голубого топлива.