ВЕНА, 26 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики и защиты климата Австрии Леоноре Гевесслер ожидает, что в скором времени можно будет начать заполнять подземное хранилище газа (ПХГ) "Хайдах", которое ранее принадлежало "Газпрому". В Австрии считают, что ЕЦБ может пойти на "небольшую рецессию"

По ее словам, "Хайдах" является одним из самых современных хранилищ в Европе, и немыслимо, чтобы оно систематически и продолжительно не использовалось, поэтому в Австрии и приняли закон, согласно которому забронированные мощности в случае их систематического неиспользования должны быть переданы другим поставщикам.

"Закон в силе, процесс в настоящий момент идет, и я исхожу из того, что он скоро будет завершен и там (в "Хайдахе" — ред.) можно будет накапливать", — сказала Гевесслер по прибытию на внеочередной совет министров энергетики стран ЕС. На уточняющий вопрос журналиста, когда именно это произойдет, австрийский министр не дала ответа.

Вскоре после вступления закона в силу 1 июля австрийский энергетический регулятор E-Control запустил процесс, чтобы положить конец систематическому ненаполнению хранилища в Хайдахе, отмечала ранее Гевесслер. По ее словам, австрийское правительство еще до конца этого года собирается соединить свои газовые сети с хранилищем.

Сразу после тех заявлений "Газпром" указал, что владеет сейчас в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% находится под управлением Германии. Это произошло вследствие того, что в конце марта "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania, а власти Германии в начале апреля взяли ее под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.

ПХГ "Хайдах", находящееся вблизи австрийского Зальцбурга, является важным для обеспечения юга Германии газовым хабом. Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер накануне, 25 июля, заявил, что с пониманием относится к тому, что Австрия хочет подключиться к находящемуся на австрийской земле, но питавшему ранее исключительно Баварию газовому хранилищу "Хайдах".