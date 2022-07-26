ПАРИЖ, 26 июл — ПРАЙМ. Франция заполняет газохранилища с опережением графика, уровень запасов топлива достиг 73%, сообщила во вторник министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше. Евросоюз заполнил свои хранилища газа на 66%

"Французские стратегические газохранилища сегодня заполнены на 73%, в то время как изначальная цель была до 1 августа заполнить их на 52%. Мы сильно опережаем график", – сказала министр журналистам перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.

Она также сообщила, что премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник запустила план по сокращению энергопотребления в официальных органах власти.

"Премьер-министр дала старт плану "энергетической трезвости" … Она формализовала его и запустила документ по всем административным каналам. Речь идет о том, чтобы управлять потреблением газа и электричества наиболее эффективным образом: снижать температуру обогревателей, внимательнее относиться к использованию кондиционеров и к передвижениям. Премьер-министр хочет, чтобы администрация и министерства – а это несколько сотен тысяч сотрудников – подали пример всем французским гражданам", – сказала Панье-Рюнаше.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении подготовить план "энергетической трезвости" – пакет мер по ответственному потреблению энергии для предприятий и простых граждан, содержащих "конкретные цели и цифровые показатели".