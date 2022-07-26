БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Министры энергетики государств Евросоюза на внеочередной встрече во вторник достигли политического соглашения по сокращению спроса на "голубое топливо" в союзе в ближайшие месяцы, говорится в Twitter чешского председательства в Совете стран ЕС. Евросоюз может скорректировать предложения ЕК о снижении спроса на газ

"Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", — отмечается в нем.