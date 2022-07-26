БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Министры энергетики государств Евросоюза на внеочередной встрече во вторник достигли политического соглашения по сокращению спроса на "голубое топливо" в союзе в ближайшие месяцы, говорится в Twitter чешского председательства в Совете стран ЕС.
"Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", — отмечается в нем.
https://1prime.ru/energy/20220726/837607953.html
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