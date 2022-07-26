МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку", неполадки с турбинами действительно есть, ситуация осложняется санкциями и ограничениями, введенными против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Siemens не видит связи между обслуживанием турбины и сокращением поставок

"Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю, да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определенные неполадки с другой турбиной. "Газпром" работает над этой ситуацией", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Также он подчеркнул, что ситуацию усложняют введенные против России ограничения и санкции.

"Еще раз повторяю, ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все осуществлялось бы, все ремонтные работы, и гарантийные, и ремонтные, и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас. Еще раз повторяю, мы обратимся к нашим коллегам в "Газпроме", чтобы они выступили с заявлением", — добавил Песков.

СИТУАЦИЯ С ТЕХНИЧЕСКИМИ НЕПОЛАДКАМИ У "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" КРИТИЧЕСКИ ОСЛОЖНЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И САНКЦИЯМИ — ПЕСКОВ

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