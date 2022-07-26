МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, сообщает испанский телеканал Sexta. Евросоюз может скорректировать предложения ЕК о снижении спроса на газ

"В конечном итоге было согласовано, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7%", — говорится в сообщении телеканала.

Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы снижения спроса они смогут выбирать сами.

Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. В этой ситуации сокращение спроса станет обязательным, отмечалось в том же релизе.