СМИ: Испания и Португалия сократят потребление газа на семь процентов
Sexta: Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо 15%
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, сообщает испанский телеканал Sexta.
"В конечном итоге было согласовано, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7%", — говорится в сообщении телеканала.
Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы снижения спроса они смогут выбирать сами.
Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. В этой ситуации сокращение спроса станет обязательным, отмечалось в том же релизе.
https://1prime.ru/energy/20220726/837610502.html
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