ВЕНА, 26 июл — ПРАЙМ. Газовое хранилище в Хайдахе, принадлежавшее "Газпрому", начнут заполнять с 1 августа, сообщила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. В Австрии считают, что ЕЦБ может пойти на "небольшую рецессию"

"С 1 августа газ также будут храниться в Хайдахе. Потому что если хранилище не используется, к нему получают доступ другие компании. Этот шаг также помогает нам достичь цели по накоплению (газа) в Австрии", — написала она в Twitter.

Министр полагает, что полные газохранилища — страховка Австрии на предстоящую зиму.

"Вот почему мы в Австрии решили, что все резервуары для хранения в нашей стране также должны быть заполнены. Мы также делаем это на ПХГ "Газпрома" в Хайдахе", — отметила она.

В Австрии с 1 июля вступил в силу закон, по которому забронированные мощности в случае их систематического неиспользования должны быть переданы другим компаниям. Вскоре после этого австрийский энергетический регулятор E-Control запустил процесс, чтобы положить конец систематическому наполнению хранилища в Хайдахе, отмечала ранее Гевесслер. По ее словам, австрийское правительство еще до конца этого года собирается соединить свои газовые сети с хранилищем.

Сразу после тех заявлений "Газпром" указал, что владеет сейчас в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% находится под управлением Германии. Это произошло вследствие того, что в конце марта "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania, а власти Германии в начале апреля взяли ее под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.

ПХГ "Хайдах", находящееся вблизи австрийского Зальцбурга, является важным для обеспечения юга Германии газовым хабом. Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер накануне, 25 июля, заявил, что с пониманием относится к тому, что Австрия хочет подключиться к находящемуся на австрийской земле, но питавшему ранее исключительно Баварию газовому хранилищу "Хайдах".