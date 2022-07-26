БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Отступления от новых мер, которые касаются сокращения спроса на газ, касаются Балтийских стран и островных государств Евросоюза, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции. В Польше хотят, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа

"Конечно, есть отступления, которые отражают лишь некоторые страны, такие, как отступления для Балтийских стран, для островных государств. Остальные не смогут пользоваться этими отступлениями", — сказал он.