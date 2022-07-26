БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Отступления от новых мер, которые касаются сокращения спроса на газ, касаются Балтийских стран и островных государств Евросоюза, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции.
"Конечно, есть отступления, которые отражают лишь некоторые страны, такие, как отступления для Балтийских стран, для островных государств. Остальные не смогут пользоваться этими отступлениями", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20220726/837610915.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.