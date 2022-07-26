ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — ПРАЙМ. Финляндия существенно сократила потребление природного газа весной и продолжит поиск решений по дальнейшему уменьшению его использования, заявил министр экономики Финляндии Мика Линтиля. СМИ: Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии зимой

Во вторник он принимал участие в заседании министров энергетики ЕС. Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы снижения спроса они смогут выбирать сами.

По словам министра, ЕС нужно найти решения, чтобы уменьшить зависимость от российской энергии.

"Весной наше общее потребление газа уже сократилось вдвое. Это не заставит нас принимать меры, но я знаю, что отрасль добровольно ищет другие способы (снижения потребления газа). Использование газа в Финляндии будет продолжать снижаться", — сказал Линтиля после встречи, цитата приводится газетой Helsingin Sanomat.

Газ в Финляндии в основном используется в промышленности. Крупнейшими пользователями являются предприятия химической и лесной промышленности. Финляндия также продолжает импорт российского СПГ, который не подлежит оплате в рублях.

Ранее сообщалось, что правительства Финляндии и Эстонии арендуют плавучий СПГ-терминал чтобы снизить зависимость от российского газа. Ожидается, что терминал будет доступен для использования зимой. Судно-терминал будет расположено на южном побережье Финляндии в непосредственной близости от газотранспортной сети. Необходимые портовые сооружения будут построены в Финляндии и Эстонии.